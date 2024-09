Venezia, Busio: «Con il Milan abbiamo SBAGLIATO questo»

Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, ha parlato della sfida persa per 4-0 in trasferta col Milan

È stata una sfida complicata per il Venezia, caduto 4-0 sotto i colpi del Milan a San Siro. Queste le parole di Gianluca Busio ai canali ufficiali della società.

PARTITA – «Il Milan è una grande squadra e ti può far male in ogni momento, ma oggi non dovevamo iniziare la partita in questo modo. Dobbiamo reagire subito da squadra. I nostri tifosi sono straordinari e vogliono che il Venezia lotti sempre contro ogni avversario e noi vogliamo dimostrargli questo già dalla prossima partita contro il Genoa»