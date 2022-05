Cagliari, per la sfida salvezza Agostini rilancia Nandez

Venezia è l’ultima spiaggia del Cagliari per tentare la salvezza: Agostini si affida all’uruguaiano Nandez in mezzo al campo

Venezia Cagliari è l’ultima spiaggia per i sardi per provare a raggiungere la salvezza. Agostini vuole affidarsi alle certezze e rilanciare anche Nandez.

L’uruguaiano potrebbe dare una carica emotiva e di grinta in più. Esperienza e leadership per Nandez possono essere un valore aggiunto da dare alla squadra. Agostini si gioca l’ultima carta per la salvezza del Cagliari. Lo scrive L’Unione Sarda.