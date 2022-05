Allenamento Cagliari, inizia la preparazione al match con il Venezia

Il Cagliari è sceso in campo per un nuovo allenamento al pomeriggio. I rossoblú iniziano a preparare la sfida al Venezia

«Prosegue la preparazione dei rossoblù alla gara del “Penzo” in programma domenica sera (qui le info sui biglietti). La seduta è cominciata con un’attivazione in palestra, poi la squadra si è trasferita in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche su uno contro uno, due contro due e tre contro tre. L’allenamento si è concluso con una partita giocata a campo ridotto».