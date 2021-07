Il Venezia sbarca nel calcio femminile: il comunicato

Il Venezia rileva il titolo sportivo dalla società ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO, sbarcando nel calcio femminile

Il Venezia, con un comunicato ufficiale, ha annunciato di essere pronto a sbarcare nel calcio femminile:

«Venezia FC comunica di aver ottenuto il trasferimento del titolo sportivo dalla società ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO a seguito della delibera della FIGC avvenuta in data 16 luglio 2021. Un forte segnale del club arancioneroverde che conferma la volontà della proprietà di continuare ad investire non solo nel settore giovanile ma anche nel calcio femminile.

Il Venezia che il prossimo anno prenderà parte al campionato di Serie C sarà coordinato direttamente dall’area tecnica del club lagunare e si avvarrà della collaborazione di Grazia Trentin che ricoprirà il ruolo di Head of Women. Grazia Trentin è un allenatore UEFA A ed in carriera ha ricoperto i ruoli di delegata al calcio femminile SGS per la provincia di Trento, Selezionatrice Calcio+ Under 15 Femminile “Dolomiti” ed attualmente è delegata regionale AIAC femminile del Trentino Alto Adige. Da Aprile 2021 inoltre è nel Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile FIGC quale rappresentante della componente tecnica».