Venezia, Di Francesco: «Felice di BUSIO e NON SOLO»

Eusebio Di Francesco, allenatore di Venezia, ha commentato la sua squadra a margine id un’amichevole positiva

Il Venezia ha vinto 3-0 contro gli sloveni dell’NK Tabor Sezana, un’amichevole che ha aiutato l’allenatore Eusebio Di Francesco a sperimentare con coloro che non sono partiti per la Nazionale.

AMICHEVOLE – «Una sgambata che mi ha dato la possibilità di vedere giocatori che hanno giocato meno e fargli crescere anche la condizione. Questa settimana abbiamo fatto un buon lavoro in generale, fra cui questa partita per completare la settimana in vista del prossimo impegno con il Milan. Sapendo che dovranno rientrare gli 8 Nazionali, dei quali dovremo valutare le condizioni»

BUSIO – «Sì sono contento. Anche io mi aspettavo di vederlo meno reattivo e pronto, invece sia negli allenamenti che in questa partita ha dimostrato di essere un giocatore che potrà essere a disposizione già dalla prossima partita, augurandoci che poi questa settimana vada tutto bene»

SINGOLI – «Abbiamo fatto giocare dall’inizio anche Schingtienne, ha grandi prospettive e grande aggressività. Deve sì migliorare dal punto di vista tattico, ma devo dire che ha una buona predisposizione al lavoro. Anche Sagrado è stato meno timido rispetto alle prime occasioni. Questo è importante: i ragazzi devono avere coraggio, glielo chiedo sempre. Oggi ha avuto ottime iniziative, al di là del gol e dell’assist che ha fatto»