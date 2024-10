Venezia, Di Francesco NON É in discussione, ma la difesa va sistemata

Venezia, la panchina di Eusebio Di Francesco non è in bilico, ma la difesa prende troppi gol evitabili: 11 su 12 da un errore

Eusebio Di Francesco al momento non è in discussione. Il Venezia occupa l’ultimo posto in classifica, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, la panchina del tecnico non è in bilico.

Durante la sosta però si dovrà mettere mano alla difesa dei lagunari: 12 gol presi in 7 partite sono tanti, ma non troppi – non è la peggiore difesa del campionato – ma quello che preoccupa è che 11 di questi sono assolutamente evitabili: tre sono arrivati su calci d’angolo, tre su calcio di rigore e 5 su autogol o errori individuali o di reparto ovvero, sempre citando la rosea: «l’errore di Svoboda per il gol di Castellanos e l’autogol di Altare con la Lazio; l’errore di Joronen sul tiro di Theo Hernandez dell’1-0 a San Siro, la deviazione di Busio sul tiro di Cristante per l’1-1 della Roma, l’autorete del portiere finlandese sul colpo di testa di Castanos per il 2-1 del Verona»