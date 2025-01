Venezia, Di Francesco: «Siamo stati ingenui. Mercato? Siamo obbligati a fare una cosa»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sfida di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli in merito

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Parma-Venezia.

SODDISFAZIONE O AMAREZZA – «Il peccato è esserci fatti gol da soli su un’ingenuità. Inviterei tutti a guardare la formazione che è scesa in campo, non avevamo sostituzioni, abbiamo messo dei terzini a fare i braccetti. Posso solo fare i complimenti a questi ragazzi, che hanno fatto una prova di sacrificio. Ottimo primo tempo, mi aspettavo un calo nella ripresa. Ma il peccato è esserci complicati la gara da soli, bisognava reggere i primi dieci minuti della ripresa».

POCHI PUNTI – «Oggi facevo fatica a metter giù la formazione, non ho tempo di pensare a questo. All’andata meritavamo di più anche contro il Parma. Certo che non bastano le prestazioni, non possiamo permetterci certe ingenuità se vogliamo recuperare posizioni in classifica. Sono sereno, è una squadra viva che crede in quello che fa. Poi c’è il mercato per risolvere le situazioni dove siamo in emergenza».

MERCATO – «Stiamo lavorando con il direttore Antonelli, vogliamo metter giocatori nel reparto arretrato, è rimasto solo Idzes. Serve qualcosa in quella zona, abbiamo perso anche Sverko rispetto alla gara contro l’Inter. Son soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, il mercato è parte del momento. Non ci sta aiutando con giocatori come Candela, in procinto di lasciare ma oggi titolare. E’ un discorso che lascia il tempo che trova, siamo obbligati a fare mercato. Abbiamo giocatori fuori mesi come Svoboda, Sverko e Altare hanno difficoltà a dare continuità negli allenamenti. E’ inevitabile fare aggiunte, oggi a centrocampo è entrato Condé che però è un giocatore da metter davanti alla difesa non una mezzala. La società sa cosa serve, io sono sereno. Le prestazioni nascono da cosa viene fatto in allenamento e poi ritrovato in partita».

STANKOVIC – «Come ha calciato Hernani! E’ illegale calciare così da lontano. Non era facile calciare così e nemmeno parare, è stata la parata più difficile. Gli altri sono interventi da portiere attento che riesce a dare serenità al reparto. Ora rispetto all’inizio grazie alla fiducia ha trovato consapevolezza, sta dando grande continuità. Gli auguro il meglio ma deve continuare a lavorare con grande umiltà».