Venezia-Empoli, il gol di Pohjanpalo non basta a Di Francesco. É già la quinta volta che i veneti partono bene e non riescono a vincere!

Il dato sulle rimonte subite dal Venezia di Eusebio Di Francesco che stanno compromettendo la corsa salvezza. Tutti i dettagli

La buona partenza del Venezia non è bastata per conquistare 3 punti che avrebbero permesso a Eusebio Di Francesco di abbandonare il penultimo posto. Dopo 5 minuti Pohjanpalo ha portato in vantaggio i suoi andando in pressione su Vasquez, che clamorosamente lo ha centrato calciando dritto per dritto. Il “regalo” non ha portato però alla vittoria. E segnala una costanza nella condotta di gara dei lagunari. Che quando scattano benissimo dai blocchi di partenza, non riescono poi a giungere a meta. Le prove ormai sono tante.

Era già successo alla prima giornata con la Lazio con la rete di Andersen, anche in quel caso abile a sfruttare un’evidente amnesia della difesa biancoceleste. Si è verificato nuovamente a Verona con l’exploit di Oristano dopo appena 2 minuti. É ricapitato anche a Monza, con il vantaggio determinato da Ellertsson. Infine, l’1-0 con il Parma grazie a Nicolussi Caviglia. Con quello di oggi, 5 approcci positivi e mai una vittoria finale. Una fragilità sulla quale occorre intervenire, visto che per la coerenza degli episodi si può definire strutturale.