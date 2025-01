Venezia, Raimondo lascia il club: torna al Bologna e da lì... ufficiale

Venezia, finito in anticipo il prestito di Antonio Raimondo: il calciatore torna al Bologna, che è pronto a rigirarlo subito in prestito

Antonio Raimondo saluta il Venezia: il calciatore arrivato in prestito in estate dal Bologna torna ai rossoblù, ma la sua permanenza in Emilia è solo temporanea, perchè il club ha deciso di girarlo di nuovo in prestito alla Salernitana. Di seguito il comunicato dei lagunari.

«Venezia FC comunica che l’attaccante Antonio Raimondo farà ritorno al Bologna FC 1909, società proprietaria del suo cartellino, concludendo anticipatamente il prestito concordato durante la sessione estiva di mercato. Arrivato in laguna la scorsa estate, Raimondo, classe 2004, ha collezionato un totale di 10 presenze tra campionato e Coppa Italia. Buona fortuna, Antonio».