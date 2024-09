Venezia-Genoa: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Penzo, il match valido per la 5ª giornata di Serie A tra Venezia-Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia-Genoa, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Primi 45′ molto equilibrati tra le due squadre. Il Venezia ha le occasioni migliori: la prima con Ellertsson che da pochi passi prova la deviazione al volo, respinta da Gollini. Occasione poi per Busio, che si inserisce a va con il colpo di testa, ma senza trovare lo specchio. Il Genoa fatica a concludere invece, ma per due volte, per questione di offside di centimetri di Vitinha si vede negare due rigori.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Busio, Andersen, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Vitinha. All. Gilardino.