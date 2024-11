Il Venezia è troppo ingenuo ma Di Francesco può salvarsi

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, è alla ricerca di punti importanti per ambire alla salvezza

Qual è la situazione del Venezia di Eusebio Di Francesco? Ultimo in classifica con 8 punti, insieme al Monza, ma il quartultimo posto che significa salvezza è solo a 2 punti di distanza. Un periodo recente non positivo, con 2 sconfitte consecutive. Anche se c’è una bella differenza tra l’1-0 incassato a San Siro con l’Inter dove si è sfiorata la grande impresa e l’1-2 patito in casa con il Parma, uno scontro diretto che è costato molto. E che indica un problema sintetizzato proprio dal tecnico con una definizione quanto mai esplicita: «Siamo stati un po’ ciucci».

La Gazzetta dello Sport oggi fa un approfondimento partendo dal calendario futuro e dalla necessità che il riscatto passi dagli incontri davanti al proprio pubblico: «dalla prossima gara contro il Lecce inizia una serie di match-point da non fallire. Dopo l’appuntamento coi salentini del 25 novembre, il Venezia andrà a Bologna e poi l’8 dicembre riceverà il Como; a seguire, dopo la trasferta a casa Juve del 14 dicembre, riceverà sull’isola il Cagliari (22) e, successivamente, andrà a Napoli per poi ricevere all’alba del nuovo anno (il 4 gennaio) l’Empoli. Avete preso appunti? In casa, da qui all’inizio del 2025, passeranno Lecce (9 punti), Como (10), Cagliari (10) ed Empoli (15). DiFra deve trovare le chiavi del “Penzo”: il segreto di salvezza – per tutti – è tutto qui».