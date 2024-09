Venezia, Stankovic si PRESENTA: «Convinto dal PROGETTO, mi ispiro a QUESTO grande ex Inter»

Le parole di Filip Stankovic, nuovo portiere del Venezia, nella conferenza stampa di presentazione

Filip Stankovic ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Venezia.

PROGETTO – «Nella trattativa con il Venezia mi è stato presentato un progetto tecnico molto importante. Dopo una chiacchierata con il mister e con il direttore, non ci ho pensato due volte. Poi con Jesse io vengo al campo e con lui solo per imparare, è un grandissimo professionista, cerco di rubare il più possibile da lui. Lui dà il massimo e mi spinge a mettere a mia volta il massimo. Ci spingeremo a vicenda».

ESSERE FIGLIO D’ARTE – «Mio papà è sempre molto presente, anche se allenando in giro per il mondo siamo divisi. Lui però mi aiuta con i suoi consigli, anche in qualità di mister. Gli chiedo per esempio come migliorare nella costruzione dal basso e mi dice che ne pensa lui. Mi aiuta anche sul carattere, dove cerco di migliorare il più possibile per non mollare mai».

SAMPDORIA – «Una bella esperienza, un bel bagaglio per una esperienza che non era iniziata nel modo migliore e non è stato facile facendo errori. Il resto dell’anno è stato però discreto e sono contento».

IDOLO – «Julio Cesar è il mio idolo, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Penso di essere molto reattivo in porta, posso dare anche una mano nella costruzione dal basso».