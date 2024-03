Venezia Vanoli: «La A un sogno, mancarla non è una delusione»

Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia: «Promozione? La costruiamo con il lavoro, ma se non arrivasse non sarebbe una delusione»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha parlato dell’obiettivo promozione della squadra dopo la vittoria in amichevole di ieri contro l’NK Tabor Sezana. Di seguito le sue parole.

«In questo anno e mezzo la cosa più bella è aver messo tutti insieme dei paletti, costruendo una base solida per il futuro. La promozione è un sogno e mi piace chiamarlo così perché ce lo siamo costruito con il lavoro, ma se non dovesse arrivare non deve essere una delusione. Ho un gruppo che sta diventando forte mentalmente ed è bello vederli tutti insieme uniti».