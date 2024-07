Venezia, Di Francesco convince: battuta la Vis Pesaro per 4-1

Tutto quello che è successo nell’amichevole tra Venezia e Vis Pesaro, terminata con il punteggio finale di 4-1

Il Venezia di Eusebio Di Francesco batte per 4-1 in amichevole la Vis Pesaro, club militante in Serie C. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa, con Pierini che trova la rete al minuto 20. Il raddoppio non tarda ad arrivare e Gytkjaer segna al 33′ il gol valido per il 2-0. Il Venezia si porta sul 3-0 prima dell’intervallo, e il gol porta la firma di Sverko, che inganna il portiere avversario al 40′.

Poco dopo il ritorno in campo, la Vis Pesaro conquista un calcio di rigore al minuto 50, segnando poi il 3-1. La compagine di casa non perde però occasione di allungare, con Pohjanpalo che centra la porta al 70′ per il 4-1.