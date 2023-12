Ventura: «Bari? La comproprietà con De Laurentiis pesa»

Le parole di Gian Piero Ventura, ex allenatore del Bari e della Nazionale, sul futuro della squadra pugliese. I dettagli

Gian Piero Ventura, ex allenatore della Nazionale, ha parlato del Bari a La Repubblica.

PAROLE – «Con tutto il rispetto nei confronti dei tifosi, io credo che questa situazione fosse da mettere in preventivo sin da quando i De Laurentiis hanno prelevato il Bari. È inevitabile che chi ha da sciogliere il nodo della comproprietà non avrebbe mai potuto acquistare 20 giocatori di proprietà. Sino al 2028 bisognerà convivere con questa spada di Damocle. I tifosi non accettano questa situazione? E posso capirli, perché anche io sono un tifoso del Bari e vorrei giocare sempre per vincere i campionati. Fermo restando che non si può ignorare come prima dell’avvento dei De Laurentiis la gestione della società di calcio a Bari sia stata un grande problema».