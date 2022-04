Verdi: «Tutti alla Salernitana si sono convinti che la salvezza sia possibile». Le dichiarazioni dell’attaccante granata

Simone Verdi, attaccante della Salernitana, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «In questi giorni noto un cambiamento nella consapevolezza di tutti, forse i tifosi stanno percependo che, dopo la vittoria di Udine, la salvezza sia un obiettivo possibile anche se resta difficile da raggiungere. A distanza di mesi penso di aver fatto la scelta migliore. Era una scelta importante e difficile anche perché arrivavo in una squadra con una situazione complicata di classifica, ma avevo bisogno di mettermi in gioco. E’ stata una decisione ponderata, volevo giocare con continuità, sono contento ma non abbiamo ancora fatto nulla. La salvezza resta pur sempre un’impresa, noi dobbiamo vincere il più possibile sperando che chi ci precede non conquisti tanti punti».