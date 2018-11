Mago Veretout: «Per battere la Juve serve una pozione magica»

Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sfida con la Juventus di sabato prossimo

Jordan Veretout si prepara ad affrontare la Juventus. Il centrocampista della Fiorentina sarà, come di consueto, uno dei punti di forza della formazione viola in vista della gara contro i bianconeri. Il centrocampista ha parlato a Sky Sport a due giorni dalla sfida: «Da quando sono arrivato a Firenze i tifosi mi hanno fatto capire quanto sia importante la gara contro la Juventus. Sarà una sfida complicata ma faremo di tutto per fare bene. La Juve può vincere tutto perché ha una squadra fortissima. Era già forte, con Cristiano Ronaldo lo è ancora di più, possono vincere tutto».

Qual è il segreto per battere la Juventus? Lo dice Jordan Veretout: «Proveremo a preparare una pozione magica per superarli. Noi in crisi? Non è vero, stiamo giocando delle buone gare e il fatto che non vinciamo da cinque turni sarà senza dubbio uno stimolo in più in vista di sabato. Un mio gol sabato? Sarebbe fantastico ma far gol non è il mio primo pensiero. L’importante per me è che la Fiorentina esca dal campo con i 3 punti in tasca, poi per vincere può segnare chiunque, va bene anche il gol di un difensore, conta vincere».