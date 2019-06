Veretout è l’uomo mercato a sorpresa di inizio giugno: già quattro società sono sulle tracce del mediano della Fiorentina

Numeri alla mano, l’ultima stagione di Veretout alla Fiorentina non è stata all’altezza della precedente. Tra qualche passaggio a vuoto ed un finale di stagione da protagonista unicamente in negativo. Ma le qualità del mediano francese della Viola sono sotto gli occhi di tutti, ed i primi vagiti della sessione estiva di mercato lo dimostrano.

Il transalpino, infatti, è ad uno stato avanzato delle trattative con il Napoli di Ancelotti. Che lo segue da tempo, ma non ha ancora chiuso l’affare. Per questo sono tante le società a girare intorno al suo nome. C’è l’Atalanta nel caso non affondasse il colpo a zero con Bertolacci, c’è la Roma che difficilmente potrà arrivare a Van de Beek. E, dall’estero, spunta anche la pista che porta all’Arsenal. De Laurentiis, insomma, è avvisato.