Fiorentina, la crescita in rifinitura di Jordan Veretout

Ha segnato di meno, ma il Veretout della Fiorentina 2018-2019 è cresciuto molto nell’assistenza. I numeri parlano chiaro

Rispetto agli 8 gol della stagione 2017-2018, Jordan Veretout nell’ultima stagione ha segnato di meno: solo 5 reti.

Tuttavia, è cresciuto sensibilmente in fase di rifinitura nonostante spesso abbia giocato in una posizione molto arretrata. Ha infatti realizzato 3 assist. Inoltre, è il quinto giocatore della Serie A per passaggi chiave totali: ben 77. Non stupisce che il francese sia un obiettivo del Napoli