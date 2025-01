Como-Milan e Atalanta-Juve, Vernazza: «Conceiçao e Motta, per andare in Champions devono considerare questa cosa»

L’analisi di Sebastiano Vernazza sulle possibilità di Milan e Juve di qualificarsi alla prossima Champions League. Tutti i dettagli

Oggi si giocano Como-Milan e Atalanta-Juventus. Due trasferte per due formazioni che devono necessariamente puntare al quarto posto se non vogliono abbandonare l’idea di restare nel gotha del calcio europeo. Su La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza analizza i problemi delle due squadre:

«Diciannove pareggi in due, un intero girone di campionato. Dodici i pari della Juve nell’attuale Serie A, sette quelli del Milan. Un’orgia di X che nuoce alla classifica. LaJuve, con una partita in meno, è quinta, a meno tre dal quarto posto ora occupato dalla Lazio. Il Milan, con due match da recuperare, è ottavo, a meno otto dalla quarta piazza. Chi arriverà quarto sarà sicuro di entrare nella prossima Champions, chi finirà quinto dovrà confidare nel ranking stagionale 2024-25 delle squadre italiane in Europa: non è detto che avremo cinque club in Champions come nell’annata corrente. Per essere certi del pass, si deve puntare al quarto gradino».