Veron: «Retegui può dare il suo contributo all’Italia ma non mettiamogli pressione»

Juan Sebastian Veron, ex calciatore di Lazio e Parma, ha parlato della convocazione per l’Italia di Retegui. Le sue dichiarazioni:

«Ha il gol nel sangue. Può dare un contributo importante all’Italia soprattutto perché in questo momento ci sono poche prime punte per Mancini. Non mettiamogli pressione, ha bisogno di ambientamento. Ci vuole tempo per valutarlo».