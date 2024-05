Verona Baroni: «Futuro? Sono ambizioso, è la natura di questo lavoro: adesso parleremo con la società»

Le parole di Marco Baroni, tecnico del Verona, dopo il pareggio con l’Inter, sulla salvezza raggiunta e sul futuro

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Verona contro l’Inter, che chiude la stagione in cui la salvezza è arrivata con largo anticipo. Di seguito le sue parole.

SALVEZZA – «Delle difficoltà ci sono state, inutile nasconderlo. Abbiamo cambiato tanto, imbarcando sedici nazionalità diverse e la maggior parte di questi giocatori non aveva giocato in Serie A. Ci siamo rimboccati le maniche, oggi avevo chiesto una prestazione importante. L’attenzione spesso è su quelli che non giocano, abbiamo aggredito l’Inter andando sempre alti. Sono contento per i ragazzi, ma devo fare un elogio anche ai nostri tifosi: non è scontato che ti restino vicino nelle difficoltà. Oggi è stata una festa, ma volevo che fosse dopo la partita per dare ancora emozioni alla nostra gente».

FUTURO – «Sono ambizioso, questo lavoro non lo puoi fare se ti accontenti, devi sempre alzare l’asticella e metterti in discussione. Ora ci sarà il tempo di sedersi con la società e fare le valutazioni, ora dobbiamo festeggiare perché la squadra ha fatto un grandissimo girone di ritorno con idee, non mollando mai, questo dà merito al lavoro che abbiamo fatto tutti insieme».

CHIAVE SALVEZZA – «La nostra è stata una corsa contro il tempo, non voglio dimenticare i ragazzi che hanno lavorato con me nel girone d’andata. Abbiamo dato delle linee guida, la squadra si è messa a disposizione, abbiamo dato una identità forte. In queste situazioni devi essere chirurgico, abbiamo trovato delle soluzioni e la squadra ci ha seguito, questa è la cosa più gratificante. Siamo contenti di aver fatto un ottimo lavoro con lo staff, grazie alla disponibilità dei ragazzi e alla società, è stato un bel viaggio. Adesso dobbiamo guardare avanti».