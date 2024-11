Verona, disastro difensivo nei TOP 5 campionati europei. I numeri preoccupano i gialloblu

Verona, la difesa crolla come tutta la squadra. I dati parlano chiaro: serve un cambio di tendenza (oltre che alla classifica di Serie A)

Il Verona sta passando un periodo molto difficile non soltanto per la classifica, ma anche per quanto riguarda una difesa tanto fragile quanto fatale nei risultati della squadra di Paolo Zanetti. Nel mezzo un dato abbastanza preoccupante.

Come riportato dal Corriere di Verona, i gialloblu hanno incassato 32 gol in tredici giornate di campionato (29 negli ultimi dieci turni) con una media di 2,46 a partita: eguagliando Montpellier, Bochum (squadre ad oggi ultime in classifica).