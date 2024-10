Verona, attacco di nuovo all’altezza: triplicati i goal dell’anno scorso. Ecco i numeri

Paolo Zanetti ha iniziato bene la sua avventura con il Verona, collezionando nove punti in sette partite

In un calcio sempre più frenetico, le cinque sostituzioni rappresentano un toccasana per allenatori e calciatori. Chi ne sta facendo un autentico fattore in questo inizio di stagione è Paolo Zanetti.

Il tecnico del Verona ha già messo a referto quattro gol dalla panchina con Mosquera mattatore di questa statistica (3 gol) a cui si è aggiunto Lambourde, classe 2006. Per poco non potevano essere già cinque con Kastanos che ha aiutato parecchio nell’occasione dell’autogol di Joronen contro il Venezia.