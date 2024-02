Verona Juve: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Juve: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Juve. Gli scaligeri a caccia di punti salvezza e per dare seguito al punto conquistato contro il Monza. I bianconeri per superare il momento di crisi con un pareggio e due sconfitte consecutive contro Inter e Udinese. Risultati che stanno intaccando la possibilità della squadra di Allegri di continuare a essere l’antagonista per lo scudetto. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Magnani, Tchatchoua, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Verona-Juve: orario e dove vederla

Verona-Juve gara delle ore 18 del sabato, proseguirà la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. Al Bentegodi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.