Verona Milan, Parolo: «Gara difficile per i rossoneri»

L’ex centrocampista è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio tra il Verona e il Milan: ecco il suo pensiero

Marco Parolo, ex centrocampista e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida molto importante per entrambe tra Verona e Milan. Ecco il punto di vista espresso dall’ex Lazio e Cesena tra le altre.

LE PAROLE – «Milan chiamato a una partita importante. Il Verona vuole prendere la scia dell’entusiasmo dopo Parma. Il Milan si deve rialzare, c’è solo un risultato per il Milan, la vittoria che deve essere convincente. Non è facile. Il Milan avrebbe bisogno di aprire un filotto risultati, ma trova una squadra tosta. Ci vuole un periodo di serenità più lungo, non è facile con tanti infortuni. La società deve prendere in mano la situazione».