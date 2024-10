Verona Monza 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo - Calcio News 24

Al Bentegodi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Verona e Monza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Bentegodi, Verona e Monza si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25.

VERONA MONZA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA

46′ LAZOVIC! Conclusione per il capitano gialloblu. Veronesi entrati con grande determinazione

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: VERONA MONZA 0-1

31′ ANCORA VERONA! Cross perfetto di Ghilardi con Mosquera che prova la conclusione, ma svirgola sul cross

23′ OCCASIONE VERONA! Duda crossa con Ghilardi che prova a saltare di testa, ma Turati è bravo a deviare la conclusione.

8′ GOAL DEL MONZA. Inizio in salita per il Verona con Dany Mota che trafigge la difesa gialloblu portando in vantaggio gli ospiti.

E’ COMINCIATA VERONA MONZA