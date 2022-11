Verona, niente conferenza stampa per Bocchetti

Il tecnico del Verona, Bocchetti, ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa della vigilia per preparare al meglio la sfida con la Juve

Salvatore Bocchetti, tecnico del Verona, non interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida con la Juventus. L’allenatore gialloblù ha deciso di non parlare alla vigilia del delicato match, decisivo per smuovere la classifica, che vede gli scaligeri all’ultimo posto.

A differenza del suo collega Allegri, quindi, testa solo al campo di allenamento per la sfida di domani.