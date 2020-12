Verona, Veloso: «La classifica è bella ma l’obiettivo rimane la salvezza»

L’obiettivo del Verona resta la salvezza. Lo conferma il capitano Miguel Veloso. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Il capitano del Verona Miguel Veloso ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida con il Cagliari. Le sue parole.

ANIMA HELLAS – «Già dalla scorsa stagione il tecnico sta creando uno stile che rispecchi la storia di questa società. L’Hellas da sempre prova a fare il suo meglio e noi vogliamo portare avanti questa cultura. Parlo di me e di tutti i compagni, anche quelli in prestito o provenienti dal settore giovanile».

CARATTERE – «Nonostante le difficoltà e gli infortuni abbiamo dimostrato il carattere di ciascuno di noi. E alcuni si sono adattati anche in ruoli non loro. È la nostra grande forza, solo come squadra possiamo fare bene e puntare al nostro obiettivo che resta la salvezza».

OBETTIVO – «Dobbiamo fare più punti possibili, entrando in campo per dominare e vincere. Certo, la classifica è bella. Ma l’obiettivo rimane la salvezza».