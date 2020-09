Verratti non ci sta: «Calendario come il nostro è possibile solo in Francia!»

Marco Verratti ha parlato dopo la sconfitta incassata dal Paris Saint Germain contro il Lens: le sue parole

«Credo che la sconfitta sia dipesa da diversi fattori che hanno agito contemporaneamente. Noi che abbiamo fatto tutto il possibile. Questo è stato il nostro massimo. Non puoi chiedere di più dopo una settimana di allenamento. Ho visto quanto erano stanchi i ragazzi che tornavano negli spogliatoi. È strano fare un calendario come questo… La nostra prima partita era originariamente programmata per il giorno della finale di Champions League, è strano. Questo è possibile solo in Francia. A causa del coronavirus, molti giocatori erano fuori dalla rosa. Draxler ha dovuto sospendere l’allenamento per un problema fisico e in campo avevamo molti giovani calciatori. Adesso tra pochi giorni ci sarà di nuovo una gara (domenica 13 ndr) e dovremmo dimostrare qualcosa di più. Contro il Marsiglia sarà importante. Per noi e per i nostri tifosi».