Vidal, ATTACCO duro al ct del Cile: «Gareca IDIOTA, sta BRUCIANDO tutti i giocatori. Deve smettere di inventare, il CALCIO è semplice». Le parole

Che sfogo dell’ex Inter e Juve, Arturo Vidal, che dopo il 3-0 subito dal Cile contro l’Argentina, ha attaccato duramente il commissario tecnico della nazionale cilena, Ricardo Gareca. Le dichiarazioni:

LO SFOGO – «Questo idiota non guarda le partite della Copa Libertadores, guarda solo le partite di calcio argentino. Come si fa a non notarlo? Non li vede giocare nella Libertadores. Una partita del genere fa rabbia. Sono grato ai ragazzi per il loro sacrificio e impegno, ma non puoi bruciarli così tanto. Deve smettere di inventare, il calcio è molto semplice. Manca solo che faccia sei cambi. La cosa peggiore è che facciamo brutta figura con questi altri idioti che fino a poco tempo fa avevano vinto due coppe, e poi hanno vinto tutto, ma aver perso con noi gli è servito. Ma non possiamo regalare così tanto».