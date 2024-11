Arturo Vidal ancora nei guai: accusato di stupro a Santiago. Cosa è successo all’ex Inter?

Arturo Vidal fortemente nei guai. L’ex centrocampista di Juve e Inter accusato di stupro a Santiago del Cile. Ecco la situazione

Arturo Vidal è nuovamente nei guai. Il giocatore del Colo Colo ed ex centrocampista di Juve e Inter è sotto indagine per un fatto accaduto a Santiago del Cile.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Teletrece, durante una festa a Santiago, per il compleanno di un calciatore del Colo Colo, erano state invitate molte ragazze e modelle: successivamente molestate e drogate (e il centrocampista ex Juve sarebbe tra i principali colpevoli di questa situazione). Vidal ha tentato di fuggire da un posto di blocco, ma il giocatore è stato fermato in stato di ebrezza. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.