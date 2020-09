Vidal Inter, il cileno ha detto “sì”: risoluzione col Barça e contratto biennale

Arturo Vidal ha detto “sì” all’Inter: per lui un accordo di massima con il club nerazzurro, con il quale firmerà un contratto biennale

Nelle scorse ore Arturo Vidal e il suo entourage hanno iniziato i dialoghi con il Barcellona per la risoluzione di contratto. Il cileno vuole liberarsi a zero per accasarsi all’Inter, club con il quale ha già un accordo di massima.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo a 6 milioni netti a stagione, più bonus. Un accordo che il cileno non poteva rifiutare: proprio per questo gli agenti del giocatore stanno pressando il Barcellona per risolvere il contratto.