Vieri profetico in estate: «Settimo Scudetto alla Juve. Douglas Costa…» – VIDEO

L’ex attaccante della Juventus in estate aveva già previsto tutto. Ecco le parole di Bobo Vieri prima dell’inizio del campionato

Bobo Vieri, ex calciatore di Inter e Juventus, non aveva alcun dubbio in estate: settimo Scudetto consecutivo alla Juve! L’ex giocatore, alle prese con il torneo di beach soccer, aveva parlato a Sky Sport prima dell’inizio della nuova stagione rendendo noto il suo pronostico sulla nostra Serie A: settimo Scudetto, forse anche l’ottavo, alla Juve. Su Twitter sta circolando il video profezia dell’ex calciatore.

Sì, Bobone aveva previsto tutto. «La Juventus ha giocatori seri, ha preso anche Douglas Costa» ha detto l’ex numero 32. Douglas, dopo un inizio difficile, è stato decisivo nel finale di stagione, trascinando la Juve nel momento di maggiore difficoltà. La Juve è virtualmente campione d’Italia per la settima volta consecutiva (le serve 1 punto per l’aritmetica ma è avanti nella differenza reti e potrebbe vincere il campionato anche perdendo le prossime 2 partite). Bobo aveva previsto tutto. Finirà che dovremo chiedergli anche i 6 numeri per il Superenalotto…