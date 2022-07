Villar alla Sampdoria, si cerca l’accordo con la Roma: le ultime sul futuro del playmaker spagnolo

La Sampdoria è al lavoro per portare Gonzalo Villar in blucerchiato. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, la trattativa con la Roma è in corso ma non è semplice da portare a termine positivamente. Il centrocampista spagnolo ha già accettato la destinazione ligure.

Nelle prossime ore le società discuteranno nuovamente sulla formula del trasferimento: la Sampdoria vuole il prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma pretende l’obbligo. Da superare anche lo scoglio relativo al costo dell’operazione: troppi i 10 milioni di euro chiesti dai giallorossi.