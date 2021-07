Vina è arrivato a Roma: ora la quarantena, poi la chiusura della trattativa

La Roma accoglie il nuovo terzino sinistro: Matias Vina è atterrato ieri sera ed ora dovrà sottoporsi alla quarantena

La Roma accoglie Matias Vina. Il terzino uruguaiano è arrivato ieri, dopo la mezzanotte, nella Capitale ed ora dovrà sottoporsi alla quarantena. Come anticipato dal DS del Palmeiras, la trattativa con la Roma non è ancora chiusa ma il terzino è arrivato anzitempo a Roma per completare i giorni di isolamento.

Come riporta il Corriere dello Sport accordo per 1,2 milioni a stagione, con la trattativa praticamente andata a buon fine. Mourinho ha il sostituto di Spinazzola.