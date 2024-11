Vincenzo Pincolini: «Per evitare gli infortuni bisogna fare grande attenzione al minutaggio e alla vita dei calciatori. Si gioca troppo? Ve lo spiego con le serie tv…»

Le parole di Vincenzo Pincolini, preparatore atletico, sulle partite sempre più numerose nei calendari: l’importanza di gestire il minutaggio

Si gioca troppo? Cosa fare per evitare gli infortuni che stanno caratterizzando i club più impegnati? Risponde ai quesiti su La Gazzetta dello Sport Vincenzo Pincolini, storico preparatore atletico, impegnato attualmente con la nazionale della Lettonia.

L’IMPORTANZA DEL MINUTAGGIO – «Tra giocare 60 minuti o farne 90 c’è una differenza enorme, anche per prevenire gli infortuni degli atleti. Mi aspetto che certi titolari finiranno per giocare stabilmente un’ora, non di più. Diventa davvero vitale la possibilità di dare minuti a tutti e le 5 sostituzioni sono un bel vantaggio per i tecnici. Per fortuna, tutte le squadre coinvolte hanno rose profonde e di livello per reggere, ma mai come in questo periodo storico serve un approccio olistico alla vita dei calciatori. Sonno, cibo, allenamento, recupero, partita: tutto si tiene insieme, tutto va collegato per resistere a uno stress così forte».

SI GIOCA TROPPO – «Una serie tv che si allunga con troppi episodi a me non piace. Meglio quelle brevi, in cui le puntate diventano eventi… E poi gli stessi atleti non mi sembrano così felici».