Vlahovic Juve, addio già a gennaio? Torna di moda l’interesse del PSG: ecco l’opzione

Vlahovic ai titoli di coda contro la Juve? Torna di moda l’interesse del PSG: ecco la possibile offerta dei francesi che convincerebbe i bianconeri

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve si fa sempre più incerto. Come riportato da Tuttosport dall’entourage del serbo non sono arrivate aperture in ottica rinnovo e non si può escludere che la dirigenza bianconera, a questo punto, non mediti una partenza già in inverno.

In Francia torna di moda l’interesse del PSG per il serbo, che un paio di anni fa aveva sondato il terreno. Si è vociferato anche di un possibile scambio di prestiti con Kolo Muani, scenario però difficilmente realizzabile in quanto il serbo in caso di addio vorrebbe partire a titolo definitivo.