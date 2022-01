ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vlahovic Juve: gli agenti domani a Torino per formalizzare. I dettagli dell’ormai imminente chiusura

Sono ore decisive per l’arrivo in bianconero di Dusan Vlahovic. La Juve ha raggiunto l’accordo anche con la Fiorentina ed è al lavoro per definire tutti i dettagli di un affare clamoroso per importanza e tempistiche.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani la Juventus incontrerà gli agenti di Vlahovic per limare gli ultimi dettagli dell’accordo. Si attende solo l’ufficialità: qui le cifre dell’affare.