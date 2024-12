Voti Atalanta-Real Madrid, gli strani casi di Hien e Djimsiti: flop o da salvare? Su di loro giudizi opposti

Tutti i voti ed i giudizi sulle prestazioni dei calciatori dell’Atalanta nella sconfitta contro il Real Madrid in Champions League

Luna Park Bergamo, scrivono in molti oggi a proposito del 2-3 da giostra di Atalanta-Real Madrid. Una gara avvincente, ci sono voluti i galacticos in una delle migliori versioni per avere ragione della banda di Gasperini, in partita fino all’ultimo secondo e non senza rimpianti per l’occasione fallita da Retegui sul filo di lana. Sul piano delle prestazioni individuali ci sono alcuni giudizi decisamente discordanti, quasi che i due giornali presi in esame – il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport – avessero visto due partite diverse. Ecco gli esempi.

HIEN – Oscilla tra il fallimento e la salvezza. Per il quotidiano generalista è semplicemente il peggiore in campo con un inequivocabile 4,5 e il seguente giudizio: «In missione per arginare Mbappé, non supera l’esame. Fuori posizione in occasione del gol e poi quando lo lascia sfrecciare verso la porta. Perde Vinicius sull’1-2». La testata sportiva, al contrario, lo ritiene da 6 in pagella: «Mbappé gli scappa dopo un minuto e mezzo e non sarà l’unica volta. Poi va su Rodrygo che prova a risucchiarlo fuori, ma lui torna dominante».

DJIMSITI – Anche lui oscilla tra il sì e il no, anche se con proporzioni diverse. Per Gazzetta è da 6: «Vinicius è al 30%, non ha problemi su di lui. Sul gol dell’1-0 un po’ sì: tarda il raddoppio, come già contro il Milan». Riceve 5,5 dal Corriere: «Sfortunato nel consegnare attraverso lo scambio con Ederson la palla a Vinicius».