Voti Bayer Leverkusen-Inter, i due flop di Inzaghi: Dimarco si addormenta, Taremi non si scuote

Tutti i voti ed i giudizi sulle prestazioni dei calciatori dell’Inter nella sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League

A Leverkusen l’Inter è stata troppo passiva e ha incassato una dura lezione, subendo il primo gol in Champions League che è costato la sconfitta. Nessun dramma, la classifica è ancora fortemente positiva, ma Inzaghi ha di che riflettere su cosa non abbia funzionato. Quanto al chi, ecco il peggiore in campo secondo i due quotidiani di Milano.

DIMARCO – voto 5. Il Corriere della Sera lo individua come uno dei principali responsabili con la motivazione seguente: «Si addormenta sul corner finale che porta all’1-0». La Gazzetta dello Sport non è assolutamente d’accordo e gli attribuisce la sufficienza: «Prova a far cambiare marcia ai suoi, con un paio di strappi pare quasi riuscirci ma è un’illusione. Perde un pallone non da lui in uscita».

TAREMI – voto 5. La Gazzetta dello Sport lo elegge a flop della serata: «Non ci siamo. Inzaghi prova a scuoterlo, sembra a volte assentarsi emotivamente dalla partita. Non segna, ma neppure tira». Il Corriere non lo salva, pur dandogli mezzo voto in più: «In Champions ha la fiducia di Inzaghi. Si batte, ma siamo fermi a un gol su rigore».