Voti Como Lazio: l'errore di Braunoder, Castellanos top

I voti della sfida di campionato tra Como e Lazio, terminata 5-1 per gli ospiti trascinati da uno straripante Castellanos

Al cospetto di un 5-1 a favore della Lazio di Marco Baroni, ovviamente non può che esserci un’esaltazione dell’attacco a sua disposizione e una mortificazione della difesa di Cesc Fabregas, crollata come mai era successo in questo campionato. Ecco alcuni dei voti più significativi dei due reparti.

BRAUNODER – «Il fallaccio su Castellanos, un cozzo violento. Il rosso dopo l’entrataccia su Pedro. Scatti solo rabbiosi»: il Corriere dello Sport lo punisce con il 4. La Gazzetta dello Sport è leggermente meno impietosa e gli dà mezzo voto in più: «Dopo l’errore col Torino altro grave sbaglio: lascia la squadra in 10 nel momento migliore del Como».

DOSSENA – Per lui non c’è differenza, 5 ovunque. Giudizi articolati in modo esauriente. Per il Corriere: «Gli è scappato il rigore, sciagurato quel tocco di braccio, ha pure deriso la decisione e pasticciato nel secondo tempo. Il colpo di testa all’indietro salvato da Provedel non l’ha salvato dalla comica». Gazzetta lo ha inquadrato così: «Provoca in maniera colpevole il rigore che sblocca la gara. Errore che condiziona anche il resto della sua partita».

CASTELLANOS – Migliore in campo con il 7,5. Per il quotidiano rosa «Interrompe il digiuno con una doppietta da urlo e una prestazione pressoché perfetta». Il giornale romano aggiunge: «Il rigore, nato da un suo colpo di testa. La doppietta e una punizione a giro salvata da Audero. Se si viene pesati sulle cose fatte…».

PEDRO – 7,5 anche per lui in perfetto accordo. Da Milano: «Ancora un gol (5 nelle ultime 6 gare) e l’angolo da cui nasce il 3-1. Sempre brillante sia da trequartista sia da esterno». Da Roma: «Ha fatto impazzire l’amico Fabregas, senza rimorsi. Ancora lui, con infinito piacere. Ripete se stesso, Pedrito. Il gol, il corner per l’1-3, il rosso causato».