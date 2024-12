Voti Empoli Torino: Pezzella attacca, Adams colpisce da centrocampo. Male Cacace e Gineitis

Voti Empoli Torino: Pezzella attacca, Adams colpisce con un gol da cineteca da centrocampo. Male Cacace e Gineitis

Un Empoli da 5,5, un Torino da 7,5 e il gol di Adams che ha deciso la sfida del Castellani. In estrema sintesi è questo il venerdì sera che ha aperto la sedicesima giornata di campionato secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco i migliori e i peggiori della sfida squadra per squadra.



I TOP



PEZZELLA – voto 6,5: «Non ha paura ad affondare e a cercare il cross tagliato. Un paio di bei palloni li mette dentro e quando attacca, sa creare pericoli».

ADAMS – voto 8: La panchina iniziale evidentemente gli ha fatto bene. Subito sul pezzo, mobile, concreto, si inventa un gol capolavoro da centrocampo difficile da dimenticare».



I FLOP



CACACE – voto 5: «Sembra a suo agio in un ruolo più offensivo e invece è solo un’impressione. Punge, ma sbaglia un gol clamoroso sullo 0-0».

GINEITIS – voto 5,5: «Prende subito un colpo in faccia, preludio a una partita anonima. Non incide come potrebbe: passo indietro rispetto a Genova».