VOTI Genoa Juventus: MOTTA è regolare nei RISULTATI

I voti di Genoa Juventus, gara vinta dai bianconeri per 3-0 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Conceiçao

«All’accademia – del possesso palla (66 per cento) e, ieri, anche del gol – di Thiago Motta non ci sono mezze misure, fin qui: dallo 0-0 delle ultime 3 sfide di campionato al 3-0 dell’esordio con il Como, di Verona e, ieri, di Marassi, tana del Genoa, seppure svuotata da quel tifo che, solitamente, aveva reso roventi tanti duelli»: la sintesi della sfida di ieri pomeriggio, malinconicamente a porte chiuse, è del Corriere della Sera. E se la Juve, per l’appunto, ha una sua conclamata regolarità, il Genoa invece oscilla tra grandi prestazioni, come il 2-2 con l’Inter, e un’ultima settimana decisamente negativa, tra sconfitta ai rigori nel derby di Coppa Italia e rovescio in campionato. Come giudicare ieri Alberto Gilardino? Anche qui si oscilla, tra sufficienza e bocciatura.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6: «Ha disegnato la partita come doveva. Nel primo tempo la Juve non ha mai tirato in porta. Poi De Winter… Ora dovrà ispirare la reazione».

CORRIERE DELLA SERA – voto 5: «Squadra cotta dal derby di Coppa, ma i piani per le ripartenze erano inesistenti»