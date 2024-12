Voti Juve-Fiorentina, le grandi questioni di Motta: Koopmeiners sta crescendo o da trequartista non funziona? Vlahovic sempre in campo o perde troppi palloni?

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione offerta dai giocatori della Juve nel pareggio casalingo per 2-2 contro la Fiorentina

Dovevano essere le garanzie per la crescita della Juventus, nella stagione e nella partita con la Fiorentina. Invece né Koopmeiners, né l’ex Vlahovic sono riusciti a lasciare un segno tangibile del loro valore. Hanno diviso la critica nei giudizi, come si evince dai voti di 3 quotidiani presi in esame, due sportivi e uno generalista.

KOOPMEINERS – C’è chi lo salva, anzi, lo promuove con un convinto 6,5. É il Corriere dello Sport: «Sostanza, crea un’occasione per Vlahovic, entra nell’azione del 2-1. Non determina ma sta cominciando a crescere». Sono sul 5,5 i giornali di Milano. La Gazzetta dello Sport con questo giudizio: «Dentro il 2-1 con un mezzo assist, ma il resto è un vagare senza posizione. C’era una volta il Koop devastante dell’Atalanta, ora è un’anima in pena». Il Corriere della Sera lo ritrae così: «Torna sulla trequarti e torna anonimo».

VLAHOVIC – Anche nel suo caso è il Corriere dello Sport il più morbido, pur non andando oltre il 6 in pagella: «Bravo a non reagire alle offese. Anche stavolta non segna alla Viola, ma De Gea ci mette una bella pezza. Dusan lotta e combatte, forse il suo cambio è sbagliato. Avrebbe aiutato la Juve a tenere su palla». La Gazzetta dello Sport lo rimanda col 5,5: «Grande occasione parata da De Gea, però non basta per giustificare un 6. Perché abbondano palle perse, esitazioni, errori: tradito dalla frenesia». Più duro il Corriere della Sera, che gli attribuisce mezzo voto in meno: «La Fiorentina è una specie di maledizione: 5 partite e neppure un gol. Stavolta ha un’occasione, ma trova De Gea».