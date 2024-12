Voti Juventus Bologna: Skorupski dal 6 al 7. Su Dominguez...

Le pagelle della sfida tra Juventus Bologna, terminata 2-2 con la rimonta bianconera nel finale

Un 2-2 con non pochi rimpianti, quello del Bologna all’Allianz Stadium contro la Juventus. Perché la squadra di Italiano è stata avanti di 2 reti e il pareggio di Mbangula è arrivato solo nel finale, quando l’impresa sembrava portata a termine. Ci sono alcuni giocatori che leggendo i due principali quotidiani – il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport – sembrano avere interpretato una gara completamente diversa. Ecco chi sono.

SKORUPSKI – Per la testata generalista non va oltre il 6: «Una parata su Vlahovic e due tiri impossibili da prendere». La testata sportiva, invece, lo eleva fino al 7: «Gli arriva un solo tiro parabile e lo respinge alla grande quello di Vlahovic nel primo tempo: poteva essere decisivo. Niente può su Koopmeiners e Mbangula». Stessi episodi citati, voti molto diversi.

DOMINGUEZ – É il caso più clamoroso, manco avesse giocato in due luoghi diversi. Gazzetta lo boccia col 5: «Qualche bel tocco nasconde una prova discontinua. Grandi mezzi, ma doveva aiutare di più la squadra». Il Corriere corregge questa visione e lo innalza addirittura di un punto e mezzo, giustificando così il suo 6,5: «Il ragazzino argentino non ha paura di un orco come Danilo: dà battaglia e la vince».