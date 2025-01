Voti Milan-Parma: Conceiçao ha troppa tensione, Theo in blackout totale, Leao è invisibile e Calabria lo si nota solo alla fine...

Tutti i voti ed i giudizi per il Milan dopo la vittoria per 3-2 nel finale a San Siro contro il Parma. I dettagli in merito alla prestazione

Rafa Leao e Theo Hernandez all’intervallo sono stati messi a riposo, in maniera brutale da Sergio Conceiçao. Davide Calabria sarebbe invece stato messo ko, probabilmente, a fine gara, se non si fossero frapposti tra allenatore e giocatore il resto della squadra. Ma come si sono comportati i 4 protagonisti di Milan-Parma? Ecco voti e giudizi dei due principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

SERGIO CONCEICAO – Per La Gazzetta dello Sport vale il 6,5 e un nuovo battesimo: «Chiamatelo Sergio Rimontao. Dopo le due di Supercoppa e il Como, ora il Parma. Cambi giusti, tensione continua. Troppa, forse…». Per il Corriere della Sera non si va oltre il 6: «Di buono, solo il risultato. Il suo Milan era e resta un cantiere: il gioco non c’è. Stavolta però per lo meno non manca il carattere: senza quello, partite così non le vinci mai».

THEO HERNANDEZ – Terrificante. 4 per il Corriere: «Solito blackout sul gol. Un tempo e Conceiçao lo sostituisce, senza rimpianti». Giusto mezzo voto in più da Gazzetta: «Si gioca a mezzogiorno e lui sembra non essersi svegliato. Irriconoscibile. O troppo riconoscibile. La scivolata sullo 0-1 e tanto altro. Fuori dopo 45’».

LEAO – Sulla falsariga del compagno epurato, solo leggermente meglio. 4,5 dalla testata generalista: «Invisibile per tutto il primo tempo, fuori all’intervallo. Un fantasmino, triste, stavolta». Per La Rosea vale il 5: «Altro cambio discusso dopo 45′. É in versione distratto-indolente, paga il Theo fantasma alle spalle, ma combina veramente poco».

CALABRIA – Su di lui il giudizio è unanime: 5,5. Per Gazzetta «Impegno e chiusure non mancano, però è impreciso e non dà aiuto davanti. Dopo il 90′, la lite con Conceiçao». Per il Corriere «Una furia a partita finita, quando va a muso duro con Conceiçao. In campo, meno».