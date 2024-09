VOTI Milan Venezia: DISFATTA per Di Francesco

I voti di Milan Venezia evidenziano la partita da incubo della squadra di Eusebio Di Francesco, soprattutto all’inizio

Un 4-0 che sa di disfatta e non può essere altrimenti visto che è maturato interamente nei primi 29 minuti. Per il Venezia la sera di San Siro è stata decisamente problematica. E a prescindere dai risultati che matureranno tra oggi e domani, la squadra sa già che sarà ultima in classifica da sola, con un solo punto guadagnato in 4 giornate. C’è qualcuno che si è salvato? Sì, uno, secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco chi è.

ZAMPANO – voto 6: «Partenza con il piede sull’acceleratore, poi però anche lui soffre. Un fallo di Nicolussi Caviglia, visto dal Var, gli toglie la gioia del gol a San Siro».



Per il Corriere della Sera il migliore di Di Francesco (voto 4,5) è comunque un insufficiente.

ORISTANIO – voto 5,5: «Il campioncino di estrazione interista è uno degli ultimi ad arrendersi: un diagonale di poco fuori, un salvataggio». Gazzetta lo boccia di più e non lo solleva dal 5.