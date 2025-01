Voti Monza-Fiorentina, i top e flop: Izzo cancella Gudmundsson, Bondo è una forza, Maldini inventa. Richardson è un’anima persa

Tutti i voti della sfida tra Monza-Fiorentina, terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei brianzoli. I dettagli in merito alle prestazioni

Monza-Fiorentina è stata una gara di estremi. E non solo perché i padroni di casa sono riusciti a vincere da ultimi in classifica contro una squadra che invece frequenta zone europee. A renderla tale è anche il merito delle prestazioni individuali. Dal lato brianzolo ci sono prestazioni di assoluta eccellenza, mentre su quello toscano preoccupano un paio di giocatori decisamente deficitari. Questi i voti e i giudizi de La Gazzetta dello Sport.

IZZO – voto 7,5: «A uomo su Gud, lo elide con l’ansia al punto che dura 45’. Continua l’opera nella ripresa. Insuperabile da ogni avversario».

BONDO – voto 7,5: «Sinistro fuori di poco. Tanta sostanza, si prende anche responsabilità. Una forza».

MALDINI – voto 7,5: «Un destro troppo chiuso. Poi il gol del 2-0. Quindi un tunnel e destro alto, ma che giocata».

RICHARDSON – voto 4,5: «C’era? Chissà. Vaga in campo come un’anima persa».

GUDMUNDSSON – voto 4,5: «Ora è un caso. Izzo non gli dà tregua, ma lui… Ha una buona palla e la calcia malissimo».