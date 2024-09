VOTI Monza-Inter: è il turnover ad avere condannato INZAGHI al pareggio? Ecco cosa dicono le pagelle di CARLOS AUGUSTO, FRATTESI E ASLLANI

Le valutazioni delle prestazioni dei calciatori dell’Inter nel pareggio per 1-1 contro il Monza

Sotto accusa, nel pareggio dell’Inter, ci sono gli uomini che generalmente Inzaghi utilizza di meno. Questa, almeno, sembra la lettura prevalente dell’1-1 di Monza. Ma è veramente andata così. Concentriamoci su tre giocatori che Inzaghi ha mandato in campo per dare respiro ai “titolari” e vediamo come li hanno giudicati i quotidiani milanesi.

CARLOS AUGUSTO – La Gazzetta dello Sport lo promuove col 6,5: «Gli capita spesso Maldini davanti e non è materia semplice, ma ne esce a testa alta. E anzi, il gol del pareggio è per trequarti una sua invenzione». Stesso voto dal Corriere della Sera: «Il dialogo sulla fascia con Dimarco è continuo. Non si fa intenerire dalla nostalgia per gli ex compagni, suo l’assist del pari».

FRATTESI – Il quotidiano sportivo lo “rimanda” col 5,5, voto non in linea con quanto di buono visto in Nazionale: «Non è la sua partita, perché ha molti meno spazi a disposizione in cui infilarsi. Eppure ha sul piede due chance vere, che non chiude bene. Passo indietro». Corriere allineato: «Se subentra dà la scossa alla squadra. Quando è titolare non cambia passo».

ASLLANI – Gazzetta lo stronca, 5 secco: «Fa disperare Inzaghi, perché in più di un’occasione gioca all’indietro invece di verticalizzare. Troppi tocchi». Mezzo voto in più dalla testata generalista: «Dura è la vita se sei la riserva di Calhanoglu: difficile reggere il confronto».